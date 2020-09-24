Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира - СМИ

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Ранее заявку в комитет премии отправил российский писатель Сергей Комков.

Как рассказал Комков РИА Новости, он направил необходимые документы в Осло 10 сентября. Другие подробности пока не приводятся. Говорит Москва