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Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира - СМИ

13:00 24.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Ранее заявку в комитет премии отправил российский писатель Сергей Комков.

Как рассказал Комков РИА Новости, он направил необходимые документы в Осло 10 сентября. Другие подробности пока не приводятся.  Говорит Москва

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