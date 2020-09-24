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НОВОСТИ

В Казахстане отменяют смертную казнь

13:05 24.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, что означает отмену смертной казни в стране.

Ранее о решении присоединиться к пакту говорил президент страны Касым-Жомарт Токаев на общеполитических прениях 75-й сессии Генассамблеи ООН. «Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства», — отметили в МИД Казахстана.

Указ, вводящий мораторий на смертную казнь, был подписан Нурсултаном Назарбаевым, занимавшим тогда пост президента Казахстана, в 2003 году. Как отмечает Amnesty International, она была разрешена только за особо тяжкие преступления. Фактически приговоренным к высшей мере стали заменять наказание на пожизненные сроки.

До введения моратория с 1990 года в Казахстане было исполнено 536 смертных приговоров, рассказывало издание Tengrinnews со ссылкой на данные властей страны и правозащитников. Последний смертный приговор был вынесен в 2016 году Руслану Кулекбаеву, которого признали виновным в убийстве десяти человек в Алматы.  Эхо Москвы

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