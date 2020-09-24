Минск "никого и не просил" признавать выборы и легитимность президента - Лукашенко

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Александр Лукашенко, который в среду в шестой раз вступил в должность главы белорусского государства, заявил, что Минск не просил никого признавать итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов и легитимность лидера страны. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало конституции нашей страны", - сказал Лукашенко.