За пьянство на удаленке увольнять не будут - СМИ
13:32 24.09.2020 Источник: Известия
Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день.
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