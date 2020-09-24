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НОВОСТИ

За пьянство на удаленке увольнять не будут - СМИ

13:32 24.09.2020 Источник: Известия

Норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на дистанционный труд. Это следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе, с документом ознакомились «Известия». Прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно, объясняют эксперты.

Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день.

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