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Зеленский утверждает, что "Северный поток - 2" может создать угрозу единству Европы

14:12 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что газопровод "Северный поток - 2" может создать угрозу для единства Европы. Такую точку зрения он изложил в четверг на пресс-конференции в Братиславе. Выступление украинского лидера, находящегося с однодневным официальным визитом в Словакии, транслировал телеканал "Тэ-А-три" (ТА3).

"Речь [на переговорах со словацким президентом Зузаной Чапутовой] шла об энергетической безопасности, - сообщил он. - Говорилось о "Северном потоке - 2", который может создать угрозу для единства Европы".

Реверсные поставки голубого топлива из Словакии, по словам Зеленского, стали важной составляющей энергетической безопасности Европы. "Мы благодарим Словакию за обеспечение реверсных поставок газа на Украину", - сказал он.

Политический диалог между Украиной и Словакией, как отметил Зеленский, ведется активно и развивается динамично. Киев особо заинтересован в расширении торгово- экономического сотрудничества с Братиславой и в ее поддержке стремления Украины к получению членства в евроатлантических структурах.

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