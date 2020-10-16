Николя Саркози предъявлено обвинение в создании преступной группировки - прокуратура
15:00 16.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французская прокуратура по финансовым преступлениям сообщила в пятницу, что бывшему президенту Николя Саркози в минувший понедельник, после нескольких часов допроса, было предъявлено обвинение в рамках расследования дела о предполагаемом финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году. Согласно прокуратуре, Саркози обвинен в создании преступного сообщества. В истории Франции, как уточнил телеканал Бэ-эф- эм, подобное обвинение впервые выдвигается в отношении бывшего президента страны.
Это уже четвертое обвинение Саркози в рамках данного дела. Против него существуют, в частности, подозрения в коррупции, хищении государственных средств, владении незаконно полученными денежными средствами. По статье о создании преступной группировки Саркози может грозить тюремный срок до 10 лет тюрьмы. По сведениям агентства Франс Пресс, Саркози отрицает все предъявляемые ему обвинения.
Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу "Евроньюс" потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. За этим последовали расследования независимых журналистов в самой Франции, которые также указывали на подтверждение этих сведений. Сам Саркози все подобные утверждения по сей день категорически отрицает.
Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 гг.
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