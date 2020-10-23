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НОВОСТИ

В Карачаево-Черкесии и Дагестане ликвидированы две экстремистские ячейки - ФСБ

11:32 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России ликвидировала в Карачаево-Черкесии и Дагестане две экстремистские ячейки. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Республики Дагестан пресечена деятельность двух ячеек запрещенного в России международного экстремистского религиозного объединения "Ат- Такфир валь-Хиджра" общей численностью более 20 человек", - сообщили в ЦОС.

"Такфириты" вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку в религиозно- экстремистскую секту новых сторонников. "Призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства - халифат", - отметили в ФСБ.

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