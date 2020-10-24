Оперштаб не планирует рекомендовать властям закрыть внешние границы

10:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России не будет рекомендовать повторно закрыть границы страны из-за пандемии. Об этом в субботу сообщили журналистам в штабе.

"Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами", - сообщили в штабе.