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К поискам погибших при крушении вертолета под Вологдой привлечен подводный аппарат - МЧС

11:10 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели возобновили поиски трех погибших при крушении вертолета, упавшего в реку Сухону 20 октября вблизи деревни Бобровское Вологодской области. К поискам привлечены сотрудники из спасательного центра "Вытегра" с подводным телеуправляемым аппаратом "Фалкон". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"Поисковые работы на реке Сухона в Нюксенском районе возобновлены. Спасатели обследуют акваторию и береговую линию. Сегодня к поискам привлечены сотрудники Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" с подводным телеуправляемым аппаратом "Фалкон". Управляемый с берега, он позволяет видеть под водой. Водолазы сегодня тоже привлечены, они будут задействованы при благоприятных погодных условиях", - сказали ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

В предыдущие два дня не было возможности применить беспилотную авиацию из-за непогоды, а сильное течение реки не позволило работать водолазам. За время поисков нашли наушники и кепку пилота в трех километрах от места крушения, в разных местах. Ранее спасатели извлекли из воды корпус вертолета, тел погибших в нем не оказалось. Хвостовая часть не найдена.

По данным ГУ МЧС, 20 октября около полудня в реку Сухону в районе населенного пункта Бобровское Нюксенского района упал легкомоторный вертолет марки Robinson R44, принадлежащий вертолетной компании "Аэросоюз". Он задел ЛЭП, оборвал провода и упал в воду, при этом три деревни на время были обесточены.

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