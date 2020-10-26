0
0
119
НОВОСТИ

По инцидентам в монастыре на Урале возбуждены два уголовных дела без фигурантов - адвокат

14:32 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два уголовных дела возбуждены по факту инцидентов в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Бывший схимонах Сергий (Романов) имеет в них статус свидетеля, сообщила ТАСС его адвокат Светлана Герасимова.

"В данном случае возбуждено два уголовных дела по статье 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") и ст. 330 УК РФ ("Самоуправство"). В делах нет фигурантов", - сказала собеседница агентства, уточнив, что ее доверитель проходит по ним в статусе свидетеля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 26.10.2020
Кабмин решил не индексировать расходы на госаппарат в следующем году - Силуанов
0
36
15:20 26.10.2020
Столичные власти пресекли незаконную продажу алкоголя в "Москва Сити"
0
63
15:12 26.10.2020
ЦБ РФ с сегодняшнего дня увеличивает дополнительную продажу валюты до 4 млрд руб в день
0
89
15:00 26.10.2020
В Польше проходят массовые акции протеста из-за запрета абортов по причине патологии плода
0
107
14:20 26.10.2020
Сбер проведет первую в России онлайн-конференцию по искусственному интеллекту для школьников
0
150
14:12 26.10.2020
Азербайджан пойдет до конца, если Армения не покинет азербайджанские территории - Алиев
0
179
14:00 26.10.2020
Песков категорически не согласен с Байденом, назвавшим РФ врагом США
0
207
13:32 26.10.2020
Стратегию России в Арктике оценили в Die Welt
0
213
13:20 26.10.2020
Минобрнауки планирует обеспечивать бюджетными местами не менее половины выпускников школ
0
216
13:07 26.10.2020
Большинство клиентов Сбербанка отметили улучшение качества его работы
0
208

Возврат к списку