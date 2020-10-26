По инцидентам в монастыре на Урале возбуждены два уголовных дела без фигурантов - адвокат

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два уголовных дела возбуждены по факту инцидентов в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Бывший схимонах Сергий (Романов) имеет в них статус свидетеля, сообщила ТАСС его адвокат Светлана Герасимова.

"В данном случае возбуждено два уголовных дела по статье 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") и ст. 330 УК РФ ("Самоуправство"). В делах нет фигурантов", - сказала собеседница агентства, уточнив, что ее доверитель проходит по ним в статусе свидетеля.