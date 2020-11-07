Лукашенко предложил Росатому создать дочернее предприятие в Белоруссии

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил главе Росатома Алексею Лихачеву создать в Белоруссии дочернее предприятие российской госкорпорации. С такими словами он выступил в субботу, посещая БелАЭС в Островце Гродненской области.

"Перспективы сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации", - сообщает агентство БелТА.