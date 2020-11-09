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НОВОСТИ

В Словакии второй этап массового тестирования на коронавирус показывает хорошие результаты

12:35 09.11.2020

В Словакии проходит второй этап тестирования экспресс-тестов на наличие антигенов к коронавирусу. По всей  стране открыто более 2800 пунктов для сдачи анализа.

На первом этапе всего за 2 дня было протестировано более половины населения страны - около 3,5 млн человек. Инфицированных оказалось менее 0,7% от количества сдавших анализы.

Используемый в рамках второго тестирования RapiGEN позволяет выявить COVID-19 в течение 5 минут. Чувствительность теста RapiGEN превышает 90%, кроме того, он минимизирует влияние человеческого фактора.

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