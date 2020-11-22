G20 объявила о продлении приостановки платежей стран по обслуживанию долга
19:45 22.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа двадцати (G20) объявила в воскресенье о продлении до июня 2021 года приостановки платежей стран по обслуживанию долга. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита.
Отсрочка связана с невозможностью многих стран выполнять свои долговые обязательства.
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