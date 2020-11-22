0
0
0
НОВОСТИ

Руководители ряда стран НС войдут в санкционный список белорусских властей

22:42 22.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия включит представителей руководства Евросоюза и ряда стран ЕС в свои расширенные санкционные списки. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь-1", показанном в воскресенье.

"Если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно, будем вынуждены адекватно отвечать. Вы знаете, что Европейский союз ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек - мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств", - сообщил глава белорусского МИД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:21 22.11.2020
В центральной России синоптики прогнозируют аномальное потепление
0
248
19:45 22.11.2020
G20 объявила о продлении приостановки платежей стран по обслуживанию долга
0
203
18:50 22.11.2020
В ходе протестов в Белоруссии задержаны более 200 человек - правозащитники
0
286
17:35 22.11.2020
Новое общественное движение "Царьград" устроит "патриотическое сито" для кандидатов на выборах-2021
0
410
17:25 22.11.2020
Госдеп: Шесть месяцев истекли, выход США из ДОН вступил в силу
0
417
16:10 22.11.2020
При заполняемости четверти зала концерты себя не окупают - Башмет
0
420
15:10 22.11.2020
В Британии могут ввести "ковидные паспорта"
0
433
14:40 22.11.2020
В Белоруссии снова задерживают протестующих и применяют спецсредства
0
502
14:10 22.11.2020
Путин: В избирательной системе США есть проблемы...
0
575
13:21 22.11.2020
Вакцина "Спутник V" будет дешевле аналогичных зарубежных препаратов
0
567

Возврат к списку