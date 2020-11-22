Руководители ряда стран НС войдут в санкционный список белорусских властей
22:42 22.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия включит представителей руководства Евросоюза и ряда стран ЕС в свои расширенные санкционные списки. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь-1", показанном в воскресенье.
"Если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно, будем вынуждены адекватно отвечать. Вы знаете, что Европейский союз ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек - мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств", - сообщил глава белорусского МИД.
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