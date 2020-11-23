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Пиковые значения заражения коронавирусом были зафиксированы в 13 регионах РФ - Попова

20:00 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пиковые значения суточного показателя заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на прошлой неделе были зафиксированы в 13 регионах России, в том числе Санкт-Петербурге, Архангельской и Псковской областях. Об этом сообщила в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования. Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Республике Коми, Тыве, Хакасии Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях", - сказала она.

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