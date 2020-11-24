Рособрнадзор планирует очное проведение сочинения для 11-х классов

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор планирует провести итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к ЕГЭ, в очном формате. Об этом во вторник сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram.

"Существующий формат итогового сочинения не предполагает его проведение в дистанционном формате", - говорится в публикации.