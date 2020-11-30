Теоретическую часть экзамена на права планируют изменить с учетом статистики ДТП

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ГИБДД сообщили о планах изменить теоретическую часть экзамена на права. Билеты будут обновлять с учётом статистики аварийности на дорогах. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Николай Шеюхин.

Ранее в интервью агентству глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке. Говорит Москва