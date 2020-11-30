Теоретическую часть экзамена на права планируют изменить с учетом статистики ДТП
09:32 30.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В ГИБДД сообщили о планах изменить теоретическую часть экзамена на права. Билеты будут обновлять с учётом статистики аварийности на дорогах. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Николай Шеюхин.
Ранее в интервью агентству глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:05 30.11.2020
- Задержаны двое пособников Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на российских военнослужащих в 1999 году
- 11:00 30.11.2020
- Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 26 338
- 10:32 30.11.2020
- На пост пресс-секретаря Белого дома Байден выбрал Псаки
- 10:20 30.11.2020
- За оправдание теракта Брейвика жителя Хабаровска оштрафовали на 300 тыс. рублей
- 10:15 30.11.2020
- Сбер на AI Journey покажет уникальные решения в сфере искусственного интеллекта
- 10:05 30.11.2020
- Трамп заявил о существовании доказательств фальсификации на выборах
- 10:00 30.11.2020
- Инфляцию будут считать на основе «миллионов» цен
- 09:20 30.11.2020
- На последней акции протеста в Белоруссии задержали около 400 человек - правозащитники
- 09:05 30.11.2020
- Конкурс "Детское Евровидение - 2020" выиграла исполнительница из Франции
- 09:00 30.11.2020
- Байден с сегодняшнего дня начнет получать доклады американских спецслужб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать