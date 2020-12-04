Сбер и 500 Startups открыли прием заявок международного акселератора IT-стартапов

12:22

Сбер и 500 Startups запускают третий батч международного акселератора IT-стартапов. Это программа для технологических предпринимателей, основанная на возможностях Сбера, крупнейшей экосистемы в России, а также экспертизе и опыте 500 Startups – одной из самых сильных команд в мире венчурного и IT-бизнеса. Заявки на участие можно подать до 10 января 2021 года. Третья волна акселератора существенно отличается от всех предыдущих и становится мощнее как ответ на существующие вызовы и условия, в которых стартапы оказались в 2020 году.

Значительно расширяется география: в этом году подать заявку на участие могут стартапы не только из России, но также из Израиля, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии. Меняется подход к обучению и его покрытие: теперь программа будет состоять из двух этапов. Первый этап – двухнедельные онлайн-буткемпы для 500 лучших стартапов из семи стран. За время буткемпов команды проработают ценностное предложение, узнают, как и когда выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, научатся стимулировать клиента к покупке. Во второй этап – основной акселератор – пройдет 25 сильнейших стартапов. Все этапы, как и раньше, будут курировать менторы из Кремниевой долины и международные эксперты. Наконец, в этом году увеличилось число партнеров – актуальную информацию можно увидеть на сайте программы.

За время двух предыдущих батчей участники привлекли свыше 400 млн руб. инвестиций от сторонних инвесторов и 190 млн руб. от Сбера, заключили партнерства с компаниями экосистемы и корпорациями-партнерами. В третьей волне лучшие стартапы смогут претендовать на инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund, более 10 фондов-партнеров и индивидуальный подход на рыночных условиях.

«Все великие и успешные компании когда-то были неокрепшими новичками с большими мечтами и искали на рынке партнеров, которые в них поверят, – напомнил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. – Проект Sber500 – это наше плечо поддержки для талантливых стартапов, трамплин для прорывных бизнес-моделей, продуктов и сервисов. Мы благодарим десятки крупнейших российских и международных корпораций, которые вместе с нами участвуют в этом проекте и поддерживают стартапы в такое тяжелое для них время. В этом году мы ждем в акселератор не только российские, но и зарубежные технологически продвинутые команды, которые мечтают изменить мир к лучшему. Расширение географии проекта усилит конкуренцию между стартапами и поможет продвинуть на рынке самые сильные и крутые идеи и решения».

К участию в программе приглашаются стартапы, уже имеющие юридическое лицо, первые продажи и MVP (работающая версия продукта) в следующих отраслях: Marketing & Advertising Solutions, Process Automatization Solutions, Mapping & Geolocation, EduTech & HR Tech, MedTech, SportTech, Data Analytics Solutions, Smart Home Solutions и прочих.

Обучение в акселераторе завершится демо-днем, на котором стартапы представят свои проекты более 500 инвесторам, бизнес-ангелам и представителям крупнейших инновационных корпораций.

О новостях в сфере инноваций и венчурной активности экосистемы Сбера можно будет узнавать в телеграм-канале.

500 Startups – венчурная компания, созданная для поиска и поддержки самых талантливых предпринимателей в мире, помощи в создании успешных масштабируемых компаний и построении глобальных экосистем. С момента своего создания в Силиконовой долине 500 Startups проинвестировали более чем в 5000 предпринимателей из более 75 стран. В 2019 году 500 Startups был назван инвестором номер один в мире по количеству венчурных сделок.