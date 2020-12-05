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НОВОСТИ

В Киеве открыли памятник первому и единственному космонавту Украины

15:10 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский открыл на Байковом кладбище Киева памятник Леониду Каденюку - первому и единственному космонавту Украины. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы государства.

"Украина должна делать все, чтобы восстановить эту (космическую - прим. ТАСС) отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так - нужно почитать историю. Это обязанность государства", - сказал на церемонии глава государства.

Памятник изготовлен в Житомирской области. Материал монумента - покостовский гранит, который добывается в этом регионе.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области. После окончания Черниговского высшего военного авиационного училища поступил в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, а позже зачислен в отряд космонавтов СССР. После распада СССР принял российское гражданство, был членом отряда космонавтов России.

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