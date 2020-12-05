Помощь в размере 1,5 млрд рублей получили спортивно-оздоровительные организации получили
19:20 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спортивно-оздоровительные организации получили государственную помощь в размере 1,5 млрд рублей в рамках поддержки отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС директор департамента стратегического развития и реализации федеральных проектов Минспорта России Сергей Смирницкий в ходе XXVI Всероссийского Съезда фитнес-индустрии, который проводит Национальное фитнес-сообщество при поддержке Министерства спорта.
"Организациям, которые в кодах своей деятельности указывают, что они осуществляют спортивно-оздоровительную работу в качестве основной деятельности, была оказана госпомощь в размере 1,5 млрд рублей", - сказал Смирницкий.
По его словам, в рамках этой помощи 25 тысяч организаций получили отсрочки по налоговым платежам, 35,5 тыс. получили безвозвратные кредиты. Смирницкий напомнил, что фитнес-индустрия играет важную роль в реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной в конце ноября 2020 года правительством РФ. Он отметил, что фитнес-отрасль охватывает высокий процент граждан среднего возраста, а сейчас стоит задача замотивировать россиян старшего возраста заниматься физической культурой.
Смирницкий также заявил, что Минспорт России готов выслушать предложения фитнес-отрасли в части создания новых мотивационных механизмов к занятиям физической культурой как людей старшего поколения, закончивших трудовую деятельность, так и трудоспособного населения.
НОВОСТИ
- 20:20 05.12.2020
- Всех сотрудников издания "Наша Нива" вызвали на допрос в СК Белоруссии
- 20:10 05.12.2020
- Рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом зафиксирован в столице США - СМИ
- 19:10 05.12.2020
- Парижская полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции протеста
- 19:05 05.12.2020
- Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium за нарушения антиковидных мер
- 18:20 05.12.2020
- В РФ запущено дополнительное производство антибиотиков, чтобы ликвидировать дефицит лекарств
- 18:10 05.12.2020
- Армянская оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна
- 17:10 05.12.2020
- Екатеринбург: Сбежавшие из реабилитационного центра дети найдены
- 16:50 05.12.2020
- Андрей Воробьев вместе с кадетами возложил цветы к Вечному огню
- 16:40 05.12.2020
- Недалеко от Антальи произошло землетрясение магнитудой 6,1 - СМИ
- 16:30 05.12.2020
- Минздрав РФ назвал предельную отпускную цену вакцину "Спутник V"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать