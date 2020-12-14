Путин не связывает рост цен на продукты с падением рубля
17:12 14.12.2020 Источник: Эхо Москвы
Президент Владимир Путин не связывает рост цен на продукты с падением рубля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Главным образом, не связаны. Об этом говорил президент, он говорил, что международная конъюнктура, понятно, оказывает влияние на многие процессы в экономике, но, что касается нашего домашнего сельхозпроизводства, из продукции которого делаются продукты питания простейшие, это трудно объяснить различными инфляционными процессами. Он говорил об этом. Про курс рубля непосредственно президент не говорил, он говорил про международную конъюнктуру коронавирусную», — сказал он.
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