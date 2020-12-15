«Группа ГАЗ» Олега Дерипаски поставила экологичные автобусы в Челябинск

15:35

Фото пресс-службы Группы ГАЗ

Автомобилестроительная компания«Группа ГАЗ» поставила в Челябинск 29 низкопольных автобусов ЛиАЗ на природном газе – ЛиАЗ-5292.67 CNG. Низкий уровень входа, доступ к интернету и USB-зарядки, современная климатическая система обеспечивают комфорт пассажиров, а механическая аппарель и специально оборудованные места для маломобильных пассажиров расширяют безбарьерную среду.

Пассажировместимость автобуса составляет 105 человек, включая 30 посадочных мест и одно место для инвалидной коляски. Для удобства пассажиров все автобусы полностью низкопольные (отсутствуют ступеньки), оборудованы механической аппарелью и электронной системой наклона кузова в сторону остановки, что облегчает посадку и высадку для пассажиров с детскими колясками, инвалидов, пожилых людей, пассажиров с объемным багажом, велосипедами или самокатами. В автобусах также предусмотрены специальные места для собак-поводырей.

Автобус ЛиАЗ оснащен кнопками связи с водителем, электронными рейсоуказателями, кондиционерами, USB-зарядками, Wi-Fi-роутерами, системой видеонаблюдения. Просторная накопительная площадка позволяет снизить риск заражения вирусными заболеваниями в автобусе. Рабочее место водителя соответствует мировым стандартам по комфорту и эргономике. Приборная панель оснащена мультимедийным экраном и вместе с рулевой колонкой регулируется по высоте и углу наклона. Рабочее место водителя оснащено эргономичным сидением на пневмоподвеске с подлокотниками, регулируемым наклоном спинки и электроподогревом, что особенно актуально в холодном климате.

Автобусы работают на сжатом природном газе (CNG - сompressed natural gas) и оснащены двигателями ЯМЗ-536 экологического стандарта «Евро-5». Сжатый природный газ по своему химическому составу сгорает без образования дыма, а содержание вредных оксидов в четыре раза ниже допустимых пределов, установленных стандартом, что особенно актуально в крупных городах. Также стоимость газового топлива значительно ниже дизеля, что позволяет существенно сократить расходы пассажироперевозчика.

Ранее Челябинск стал первым городом в России, в котором началась тестовая эксплуатация новой газовой модели, разработанной «Группой ГАЗ» – автобуса ЛиАЗ-5292 LNG (liquefied natural gas), работающего на сжиженном природном газе. Основное преимущество технологий LNG по сравнению с другими видами газового топлива – большой запас хода между заправками. Планируется, что в ближайший период автопарк города пополнится также LNG-автобусами ЛиАЗ, дополнительно к уже поставленным CNG-автобусам.

«Группа ГАЗ» является ведущим производителем и поставщиком автобусов в России. Компания выпускает полную линейку автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов. Модельный ряд включает городские, пригородные, междугородные автобусы пассажировместимостью от 19 до 200 человек. Автобусы выпускаются на различных видах топлива (бензин, дизель, газ, электричество). Техника изготавливается на ведущих российских предприятиях с применением современных технологий автобусостроения: Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), Курганский автобусный завод (КАвЗ), Павловский автобусный завод (ПАЗ), Горьковский автомобильный завод (ГАЗ).