На следующей неделе Байден будет публично вакцинирован от коронавируса

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Джозеф Байден, скорее всего, будет вакцинирован от нового коронавируса в начале следующей недели. Об этом сообщил в среду американский телеканал Си-эн-эн.



По его сведениям, вакцинацию политика, скорее всего, проведут публично. В начале текущего месяца демократ заявил, что готов к этому. Байден тогда выразил озабоченность тем, что американцы "теряют веру в эффективность вакцины". Демократ отмечал, что путем публичной вакцинации мог бы подать пример согражданам.



Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США на прошлой неделе одобрило обращение компаний BioNTech ("Бионтек") и Pfizer ("Пфайзер") о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.



