На следующей неделе Байден будет публично вакцинирован от коронавируса
07:40 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, вакцинацию политика, скорее всего, проведут публично. В начале текущего месяца демократ заявил, что готов к этому. Байден тогда выразил озабоченность тем, что американцы "теряют веру в эффективность вакцины". Демократ отмечал, что путем публичной вакцинации мог бы подать пример согражданам.
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США на прошлой неделе одобрило обращение компаний BioNTech ("Бионтек") и Pfizer ("Пфайзер") о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.
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