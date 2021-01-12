Загруженность петербургских гостиниц в праздники не превысила 20%

13:20 Источник: Интерфакс

Загруженность гостиниц Санкт-Петербурга в праздники составила до 20%, сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев на рабочем совещании губернатора с членами правительства.

"Загруженность отелей в этом году в новогодние каникулы составила в среднем 18-20%. Загородные гостиницы были заполнены на 25-40%. Для гостей, приехавших в Петербург, работали наши туристско-информационные центры (ТИЦ)", - приводит слова Корнеева пресс-служба комитета.

"Помимо сведений о городе, сотрудники ТИЦ проводили информационную кампанию по безопасному пребыванию в городе в рамках программы Safe Travels SPb и необходимости соблюдения гостями профилактических мер, а также личной ответственности за сохранение здоровья и жизни", - добавил он.

По данным ТИЦ, в период с 30 декабря по 8 января почти 62% гостей города прибыли из Москвы, более 7% - из Читы, по 4,5% - из Новосибирска и Екатеринбурга.