Загруженность петербургских гостиниц в праздники не превысила 20%
13:20 12.01.2021 Источник: Интерфакс
Загруженность гостиниц Санкт-Петербурга в праздники составила до 20%, сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев на рабочем совещании губернатора с членами правительства.
"Загруженность отелей в этом году в новогодние каникулы составила в среднем 18-20%. Загородные гостиницы были заполнены на 25-40%. Для гостей, приехавших в Петербург, работали наши туристско-информационные центры (ТИЦ)", - приводит слова Корнеева пресс-служба комитета.
"Помимо сведений о городе, сотрудники ТИЦ проводили информационную кампанию по безопасному пребыванию в городе в рамках программы Safe Travels SPb и необходимости соблюдения гостями профилактических мер, а также личной ответственности за сохранение здоровья и жизни", - добавил он.
По данным ТИЦ, в период с 30 декабря по 8 января почти 62% гостей города прибыли из Москвы, более 7% - из Читы, по 4,5% - из Новосибирска и Екатеринбурга.
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