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Для поддержания порядка в США в ближайшие дни Трамп поручил задействовать все средства

08:00 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США Дональд Трамп дал распоряжение федеральным ведомствам использовать все необходимые ресурсы для поддержания общественного порядка в стране в ближайшие дни в связи с готовящимися акциями протеста. Об этом он заявил в среду в видеообращении, которое распространила пресс-служба Белого дома.

"Появились сообщения, что дополнительные демонстрации готовятся в ближайшие дни как здесь, в Вашингтоне, так и по всей стране", - сказал Трамп. "Секретная служба проинформировала меня о потенциальных угрозах", - сообщил он. "Я не могу не подчеркнуть, что не должно быть никакого насилия, никакого нарушения закона или вандализма", - добавил президент.

"Каждый американец заслуживает того, чтобы его голос был услышан, и это должно делаться уважительно и мирно", - убежден он. "Я дал указание федеральным ведомствам использовать все необходимые ресурсы для поддержания порядка", - подчеркнул хозяин Белого дома. "Все должны выполнять наши законы и следовать указаниям правоохранительных органов", - указал он.

Обращение было обнародовано на странице Белого дома в "Твиттере" после того, как Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент республиканца, приняв резолюцию соответствующего содержания. Статья обвинения в документе одна - подстрекательство к мятежу. Ее поддержали 232 законодателя, в том числе 10 однопартийцев Трампа.

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