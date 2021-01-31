Макрон предложил Британии четко определить внешнеполитический курс
09:00 31.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании должно четко определить внешнеполитический курс страны после выхода из состава Евросоюза, поскольку королевство не может быть одновременно ближайшим союзником и ЕС, и США. Такое мнение в субботу выразил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью группе журналистов из разных СМИ, включая британскую газету "Гардиан".
"Какой курс хочет выбрать Великобритания? Нельзя быть и лучшим союзником США, и лучшим союзником ЕС, и новым Сингапуром. Необходимо определиться", - заявил французский лидер, добавив, что "нельзя быть наполовину беременным". "У меня сложилось впечатление, что лидеры страны обещали своим гражданам сразу все подряд. Если Великобритания решит полностью перейти на трансатлантическую политику, тогда нужно четко заявить об этом, потому что в таком случае это будет означать расхождение с ЕС по правилам взаимодействия и доступу к рынкам", - отметил Макрон.
НОВОСТИ
- 11:00 31.01.2021
- В центре Москвы ограничено движение пешеходов, закрыто 7 семь станций метро
- 11:00 31.01.2021
- Команду Трампа по делу об импичменте покинули пять адвокатов - СМИ
- 10:40 31.01.2021
- В СК передали дело о нарушении санэпиднорм на несогласованной акции 23 января
- 10:36 31.01.2021
- ФБК отравил президенту США письмо с просьбой о введении санкций против ряда высокопоставленных россиян
- 10:30 31.01.2021
- Из-за протестов В Лос-Анджелесе временно закрыли крупный пункт вакцинации от коронавируса
- 10:15 31.01.2021
- Несогласованные акции в поддержку Навального прошли на Дальнем Востоке с задержаниями
- 10:05 31.01.2021
- В центре Москвы усилены меры безопасности в связи с ожиданием несогласованной акции
- 09:30 31.01.2021
- Данные университета Джонса Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 31 января, 2021
- 09:15 31.01.2021
- Байден собирается выступить с речью о своем видении внешней политики США
- 21:00 30.01.2021
- Полиция применила водометы против протестующих в Париже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать