COVID-19 обнаружен в сточных водах крупных городов Франции
19:40 31.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следы коронавируса выявлены в водосточных трубах с технической водой в парижском регионе Иль-де-Франс, а также в Марселе, Ницце и Тулузе. Об этом в воскресенье сообщил французский вирусолог, профессор Сорбонны Венсан Марешаль, который также является соучредителем организации Obepine («Обепин»), занимающейся анализом сточных вод Франции.
При этом Марешаль отметил, что «результаты проведенных тестов показали, что в Иль-де-Франс присутствие вируса в сточных водах уменьшается, однако это не отменяет необходимости соблюдать осторожность». «Снижение показателей произошло, скорее всего, благодаря ограничительным мерам или просто потому, что все больше жителей парижского региона соблюдают санитарные правила», — сказал профессор в эфире радиостанции «Франс энфо».
«С другой стороны, если посмотреть на данные, которые поступают со станций, расположенных на юге Франции, то ситуация будет совсем другой», — подчеркнул Марешаль. «Сигналы, которые мы получаем из Марселя, Ниццы и Тулузы, указывают на то, что присутствие вируса там не просто велико, а еще и продолжает постепенно расти», — заявил профессор. Марешаль отметил, что «такая ситуация вызывает у специалистов большую тревогу».
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