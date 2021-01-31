0
0
34
НОВОСТИ

COVID-19 обнаружен в сточных водах крупных городов Франции

19:40 31.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следы коронавируса выявлены в водосточных трубах с технической водой в парижском регионе Иль-де-Франс, а также в Марселе, Ницце и Тулузе. Об этом в воскресенье сообщил французский вирусолог, профессор Сорбонны Венсан Марешаль, который также является соучредителем организации Obepine («Обепин»), занимающейся анализом сточных вод Франции.

При этом Марешаль отметил, что «результаты проведенных тестов показали, что в Иль-де-Франс присутствие вируса в сточных водах уменьшается, однако это не отменяет необходимости соблюдать осторожность». «Снижение показателей произошло, скорее всего, благодаря ограничительным мерам или просто потому, что все больше жителей парижского региона соблюдают санитарные правила», — сказал профессор в эфире радиостанции «Франс энфо».

«С другой стороны, если посмотреть на данные, которые поступают со станций, расположенных на юге Франции, то ситуация будет совсем другой», — подчеркнул Марешаль. «Сигналы, которые мы получаем из Марселя, Ниццы и Тулузы, указывают на то, что присутствие вируса там не просто велико, а еще и продолжает постепенно расти», — заявил профессор. Марешаль отметил, что «такая ситуация вызывает у специалистов большую тревогу».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:50 31.01.2021
В столичном метро применили систему распознавания лиц для задержания причастных к незаконным акциям
0
74
18:31 31.01.2021
Полицейский в ЦАО спас жизнь мужчине
0
183
17:19 31.01.2021
МИД России потребовал от Госдепа США прекратить вмешательство во внутренние дела РФ
0
300
16:30 31.01.2021
СЖР сообщает о задержании 35 журналистов на незаконных акциях по России
0
298
16:10 31.01.2021
По данным ГУ МВД в Москве в незаконной акции приняли участие около 2 тыс человек
0
301
16:05 31.01.2021
Посольство США в России призвало власти "уважать международно признанные права человека и свободу прессы"
0
419
16:00 31.01.2021
Наводнение в Париже: Сена затопила многие набережные в городе
0
315
15:41 31.01.2021
ОМОН задерживает разбежавшихся участников незаконной акции в подъездах домов
0
395
15:20 31.01.2021
Фадеев заявил, что Сванидзе и Бабушкин "посещают подобные акции уже много лет в личном качестве"
0
412
15:00 31.01.2021
Глава СПЧ Фадеев: То, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношение к защите прав...
0
449

Возврат к списку