В Ингушетии предложили запретить мобильные телефоны в школах и вузах
16:12 08.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава Ингушетии предложил запретить мобильные телефоны в школах и вузах. Махмуд-Али Калиматов выступил с инициативой принять закон на уровне республики.
«Япония — технологически продвинутая страна? А вы знаете, что у них ни в школах, ни в высших учебных заведениях нельзя вообще гаджеты приносить, запрещено», — сказал глава региона.
На заседании местного парламента Калиматов обратился к зампреду комитета по образованию и культуре Жансурат Аушевой с просьбой изучить этот вопрос. Глава Ингушетии подчеркнул, что вместо занятий школьники и студенты на уроках и лекциях тратят время на социальные сети. Говорит Москва
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