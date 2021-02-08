В Ингушетии предложили запретить мобильные телефоны в школах и вузах

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Ингушетии предложил запретить мобильные телефоны в школах и вузах. Махмуд-Али Калиматов выступил с инициативой принять закон на уровне республики.

«Япония — технологически продвинутая страна? А вы знаете, что у них ни в школах, ни в высших учебных заведениях нельзя вообще гаджеты приносить, запрещено», — сказал глава региона.

На заседании местного парламента Калиматов обратился к зампреду комитета по образованию и культуре Жансурат Аушевой с просьбой изучить этот вопрос. Глава Ингушетии подчеркнул, что вместо занятий школьники и студенты на уроках и лекциях тратят время на социальные сети. Говорит Москва