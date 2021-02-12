На повестке дня нет вопроса, что Путин возглавит список ЕР на выборах в Думу - Песков
13:20 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о том, что президент РФ Владимир Путин может возглавить партийный список "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму, не стоит на повестке дня. Никаких решений на этот счет принято не было, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментируя информацию о том, что Путин якобы рассматривает возможность возглавить федеральный список кандидатов "Единой России" на ближайших выборах в Госдуму, представитель Кремля заявил: "Нет, вообще этой темы нет на повестке дня". "Никаких обсуждений не ведется, и никаких решений в этом плане не принималось", - подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 14:12 12.02.2021
- Россия готова к разрыву с ЕС, если он его инициирует - МИД РФ
- 14:00 12.02.2021
- ЦБ РФ на первом в 2021 г. заседании сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
- 13:40 12.02.2021
- Общественная палата Москвы обсудит установку памятника на Лубянской площади
- 13:32 12.02.2021
- Доходность размещения пенсионных средств "молчунов" в 2020 г. превысила инфляцию
- 13:05 12.02.2021
- Мишустин поручил к началу апреля представить в Минтруд данные по зарплатам бюджетников
- 13:00 12.02.2021
- Навальный в суде отказался извиняться перед внуком ветерана
- 12:32 12.02.2021
- В Японии появилась должность министра по проблемам одиночества
- 12:20 12.02.2021
- Задержаны еще двое участников нападения Басаева на Дагестан в 1999 году
- 12:05 12.02.2021
- В московский штаб Навального вновь пришли с обыском
- 12:00 12.02.2021
- Охранника супермаркета во Владикавказе достали живым из-под завалов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать