На повестке дня нет вопроса, что Путин возглавит список ЕР на выборах в Думу - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о том, что президент РФ Владимир Путин может возглавить партийный список "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму, не стоит на повестке дня. Никаких решений на этот счет принято не было, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя информацию о том, что Путин якобы рассматривает возможность возглавить федеральный список кандидатов "Единой России" на ближайших выборах в Госдуму, представитель Кремля заявил: "Нет, вообще этой темы нет на повестке дня". "Никаких обсуждений не ведется, и никаких решений в этом плане не принималось", - подчеркнул он.