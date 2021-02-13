В "Лыжне России" в Петербурге приняли участие более 20 тыс. человек

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 20 тыс. человек в Санкт-Петербурге приняли участие в 39-й Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России", которая проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.



"В Петербурге на лыжню сегодня вышли более 20 тысяч человек. Главный старт состоялся на базе Спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта в поселке Парголово", - говорится в сообщении. Массовые забеги были также организованы районными администрациями города, они прошли на площадках спортивных организаций, в парках и садах.



В Ленинградской области в гонке приняли участие более 300 человек, отметили в пресс-службе регионального правительства. В области основной площадкой для соревнований стала спортивная школа в Лондейном поле. "Сегодня ленинградские лыжники вместе со всей страной участвуют во Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России". Всего вышло более 300 человек", - отмечается в сообщении.



В двух регионах для всех желающих были организованы дистанции на 5 км и 10 км. Кроме того, в Санкт-Петербурге для детей дошкольного возраста организовали круг протяженностью 200 метров. В гонке принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители из всех районов Ленинградской области и Петербурга, студенты, а также представители органов власти.



По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Санкт- Петербурге 13 февраля температура днем составит около минус 12 градусов, скорость ветра 1-2 м/с, в Ленинградской области - днем до минус 15 градусов, ветер слабый.



