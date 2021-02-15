Виртуальный ассистент Афина помогает Герману Грефу совершать денежные переводы

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Виртуальный ассистент Сбера по имени Афина помогает президенту Сбербанка Герману Грефу совершить нужные платежи. Виртуальные ассистенты Салют появились в мобильном приложении СберБанк Онлайн еще в сентябре 2020 года. Клиенты банка могут выбрать одного из трех персонажей – Сбера, Джой или Афину. У каждого из них свой характер и манера речи. Для того, чтобы сделать перевод или совершить платеж, можно нажать на иконку виртуального ассистента, а потом сообщить ассистенту кому нужно перевести финансы и назвать сумму. После этого на экране смартфона появятся детали совершаемой операции, которые клиент подтверждает также голосом.

«Как только в СберБанк Онлайн появилась возможность совершать переводы и платежи голосом, я стал делать это только с помощью наших виртуальных ассистентов, – рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Это очень удобно и экономит массу времени, ведь в течение дня возникает множество ситуаций, когда намного быстрее и легче дать поручение ассистенту, чтобы он перевел деньги или оплатил услугу. Я регулярно пользуюсь этой возможностью во время пробежки, чтобы не прерывать тренировку, или за рулем, чтобы не отвлекаться от дороги».

Виртуальные ассистенты разработаны командой SberDevices, которая занимается проектированием умных устройств. Салют построен на базе SmartNLP – платформы обработки естественного языка от Сбера. Для этого используются нейронные сети, которые понимают текстовые запросы, генерируют ответы, распознают и синтезируют речь. Навыки для виртуальных ассистентов разрабатывают многие продуктовые команды Сбербанка и компаний его экосистемы, а также независимые разработчики. Сейчас в каталоге приложений SmartMarket уже более 200 навыков, и их количество постоянно растет. С сентября 2020 года к виртуальным ассистентам Салют обратилось более 4,3 млн пользователей. Клиенты Сбера при помощи голосовых команд уже перевели друг другу более 300 млн руб.