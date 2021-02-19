"Сбер Еаптека" открыла в Иванове первый хаб лекарственных препаратов

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Входящая в экосистему Сбера "Сбер Еаптека" запустила аптеку-хаб в городе Иваново. Это первый в городе подобный объект, который, как ожидается, серьезно улучшит доступность лекарств жителям региона. Технический запуск хаба состоялся в конце января, но полнофункциональную работу хаб начал сегодня, после завершения тестирования опции доставки. "Сбер Еаптека" открылась на ул. Бубнова, д. 52, стр. 1. Сейчас в аптеке работают управляющий, три фармацевта, четыре комплектовщика и 20 курьеров.

«Визитная карточка "Сбер Еаптеки" – это качество продукта, - уверена заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. - Философия компании – полная защита от любой контрафактной продукции. В ассортименте аптеки лекарства от лучших производителей. Теперь эти преимущества стали доступны и жителям Ивановской области».

«Благодаря "Сбер Еаптеке" у жителей города Иваново появится возможность заказывать безрецептурные лекарства и товары для здоровья, не выходя из дома, что в текущей эпидемиологической ситуации значительно безопаснее, чем делать покупки в аптеке, - говорит основатель и генеральный директор компании "Сбер Еаптека" Антон Буздалин. - Отлаженная система логистики позволит нам обеспечить быструю доставку, часть заказов мы будем привозить уже в день оформления. Мы рады помочь горожанам заботиться о своём здоровье и здоровье близких. Уверен, наши новые клиенты очень скоро оценят преимущества "Сбер Еаптеки": выгодные цены, высокий уровень сервиса и широкий ассортимент».

"Сбер Еаптека" в Иванове предлагает более 12 000 лекарств и товаров для здоровья. Их можно приобрести в аптеке, заказать онлайн и забрать самостоятельно, а также оформить бесплатную доставку на дом от любой суммы заказа. Аптека-хаб рассчитана на обработку до 1000 заказов в день. Всем новым покупателям предоставляют скидку 300 рублей на первый онлайн-заказ от 1500 рублей по промокоду APP300.