До конца 2023 года Украина отсоединится от белорусской и российской энергосистем - МИД
20:40 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года", - сообщил Кулеба. Он уточнил, что после этого "перетекания электроэнергии из Белоруссии станут физически невозможны".
В правительстве Украины о необходимости отключения от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы и интеграции в европейскую сообщали и ранее, однако точного срока не называлось. Речь шла о том, что это необходимо сделать в 2023 году.
Ранее Кулеба уже заявлял о необходимости отсоединения от энергосистемы Белоруссии и РФ и присоединения к европейской, аналогичные заявления делал и. о. главы Минэнерго Украины Юрий Витренко. По его словам, для прекращения импорта электроэнергии из России и Белоруссии объединенная энергосистема Украины должна быть синхронизирована с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). По мнению Витренко, это соответствует интересам страны, а также энергетической безопасности Украины.
При этом и. о. главы Минэнерго Украины выступает за разумное ограничение импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Сейчас страна вынуждена была прибегнуть к закупкам у соседей: коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии был возобновлен с 3 января, а с 1 февраля - из России. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Украина начала импортировать электроэнергию из России на коммерческих условиях, затем Киев запросил у российской стороны так называемую аварийную помощь - дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны.
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