Миллер переизбран на пост главы "Газпрома" еще на пять лет

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет директоров "Газпрома" принял единогласное решение избрать нынешнего главу холдинга Алексея Миллера председателем правления сроком еще на пять лет. Об этом говорится в сообщении холдинга. Его полномочия будут продлены с 31 мая 2021 г.

Миллер занимает пост председателя правления "Газпрома" с 2001 г.