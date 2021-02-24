Миллер переизбран на пост главы "Газпрома" еще на пять лет
16:12 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет директоров "Газпрома" принял единогласное решение избрать нынешнего главу холдинга Алексея Миллера председателем правления сроком еще на пять лет. Об этом говорится в сообщении холдинга. Его полномочия будут продлены с 31 мая 2021 г.
Миллер занимает пост председателя правления "Газпрома" с 2001 г.
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