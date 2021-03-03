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НОВОСТИ

Русский язык в значительной мере принадлежит украинцам - Аваков

09:32 03.03.2021 Источник: Lenta.ru

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Об этом руководитель ведомства заявил в эфире YouTube-шоу «В гостях у Гордона».

Таким образом Аваков ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, может ли Киев инициировать закрытие вещания телеканалов на русском языке в других странах. «В Украине государственный язык — украинский. (...) Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?» — спросил министр внутренних дел.

По мнению руководителя ведомства, русскоязычные украинские каналы с удовольствием смотрели бы зарубежные телезрители.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.  Lenta.Ru

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