Число самозанятых в России достигло 2 млн - глава ФНС

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число самозанятых граждан в РФ, которые зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход,достигло 2 млн человек, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров в интервью телеканалу "Россия-24".

"2 млн самозанятых - это то, на что мы надеялись, но то, чего мы не ожидали. И прямо радостно видеть, что люди верят режиму, выбирают этот налоговый режим и работают в нем. У нас люди всего зарегистрировали дохода на 327 млрд [рублей]. В день у нас в выручке отражается самозанятыми более 1 млрд рублей. И в итоге к сегодняшнему дню у нас уплачено уже более 8 млрд рублей плательщиками налога на профессиональный доход", - отметил Егоров.

По его словам, в качестве самозанятых зарегистрировались около 25 тыс. несовершеннолетних. "У нас 60% мужчин и 40% женщин работают в режиме в этом. Профессии разные, потому что у мужчин больше такси, стройка, а у женщин это косметология, консультация, няни. Очень много молодых ребят работает, у нас даже около 25 тыс. несовершеннолетних уже в этом режиме", - сказал Егоров.

Глава ФНС также подчеркнул, что достаточно оптимистично смотрит на развитие налогового режима самозанятых. "Здесь важно видеть: это не просто режим для самозанятых, как его называют, это те технологии потом, которые дальше будут использоваться и в других видах налогообложения", - заключил он.