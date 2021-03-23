Няня, убившая в Москве ребенка в 2016 году, будет депортирована по окончании принудительного лечения

12:05 Источник: Коммерсант.ru

Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову вышлют из России после принудительного лечения, сообщило МВД России. Ведомство не уточняет, сколько еще продлится лечение.

29 февраля Бобокулова ударами ножа в шею убила четырехлетнюю девочку. Она отрезала ей голову и подожгла квартиру. Некоторое время возле метро она ходила с головой в руках, угрожая совершить самоподрыв. В ноябре 2016 года Хорошевский суд Москвы отправил няню на принудительное лечение. Коммерсантъ