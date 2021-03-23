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В России выявили 8 457 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 457, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Это минимум с 29 сентября прошлого года. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. В общей сложности, по данным штаба, с начала пандемии в стране заразились 4 474 610 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 860. Всего уже выздоровели 4 088 045 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 91,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 427 против 361 днем ранее. Всего от инфекции умерли 95 818 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,14%, следует из данных штаба.

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