В РФ предложили изымать со счетов чиновников в пользу государства незаконно полученные деньги
12:20 23.03.2021 Источник: Интерфакс
Правительственный проект закона, внесенный в Госдуму, предлагает законодательно закрепить возможность изымать денежные средства чиновников, нажитые нечестным путем, заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Законопроектом предлагается дать возможность обращать в доход государства средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если законность происхождения этих средств невозможно подтвердить. Речь идет о суммах свыше 10 тысяч рублей", - сказал во вторник журналистам Пискарев.
Он напомнил, что "действующее законодательство уже предусматривает возможность обращения в доход государства незаконно нажитого имущества коррупционеров - земельных участков, недвижимости, автомобилей и ценных бумаг, но нормы о возможности изъятия денежных средств со счетов в законе прописано не было".
"Теперь мы этот правовой пробел устраняем", - отметил глава комитета.
Согласно проекту закона запрашивать необходимые документы для проверки счетов чиновника в кредитных и иных организациях, и по результатам проверки обращаться в суд для изъятия средств будет прокуратура РФ.
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