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Переход "Газпрома" на российское ПО оценили в ₽180 млрд

12:32 23.03.2021 Источник: РБК

Глава «Газпрома» Алексей Миллер оценил суммарный объем затрат компании на мероприятия, предусмотренные проектом президентского указа о переходе на «преимущественное использование» российского программного обеспечения (ПО) и радиоэлектронное и телекоммуникационное оборудование, в сумму «от 180 млрд руб». Об этом говорится в письме Миллера, которое он отправил премьеру Михаилу Мишустину 5 марта. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник в «Газпроме». 

В этом письме топ-менеджер просит исключить из проекта указа «О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры» конкретные сроки перехода на российских софт и оборудование (согласно текущей версии документа, на российское ПО нужно перейти до 1 января 2024 года, а на оборудование — к началу 2025 года).

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