Путин не принимал решения возглавить список "Единой России" на выборах в Думу - Песков
13:00 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не принимал решения возглавить партийный список "Единой России" на предстоящих выборах в Государственную думу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мне не известно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось", - сказал он.
НОВОСТИ
- 13:05 23.03.2021
- НАТО должна сосредоточиться на Китае и исходящих от него вызовах - Блинкен
- 12:32 23.03.2021
- Переход "Газпрома" на российское ПО оценили в ₽180 млрд
- 12:20 23.03.2021
- В РФ предложили изымать со счетов чиновников в пользу государства незаконно полученные деньги
- 12:05 23.03.2021
- Няня, убившая в Москве ребенка в 2016 году, будет депортирована по окончании принудительного лечения
- 12:00 23.03.2021
- Число самозанятых в России достигло 2 млн - глава ФНС
- 11:32 23.03.2021
- В России выявили 8 457 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 23.03.2021
- Запад не обладает достаточным потенциалом для санкционного давления на Китай - МИД КНР
- 11:05 23.03.2021
- Минпросвещения РФ может сократить время обучения по ряду программ в колледжах
- 11:00 23.03.2021
- Госрасходы России в 2020 году показали рекорд - исследование
- 10:32 23.03.2021
- Цена на бензин на бирже стабилизировалась, рост на АЗС - в пределах инфляции - Минэнерго
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать