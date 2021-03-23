Путин не принимал решения возглавить список "Единой России" на выборах в Думу - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не принимал решения возглавить партийный список "Единой России" на предстоящих выборах в Государственную думу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мне не известно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось", - сказал он.