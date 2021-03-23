НАТО должна сосредоточиться на Китае и исходящих от него вызовах - Блинкен

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс должен будет сосредоточиться на Китае и вызовах, которые от него исходят. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на вебинаре на тему "Укрепление трансатлантических связей" в Брюсселе.

"Мы должны убедиться, что НАТО будет сфокусирована на Китае и на любых вызовах, которые он создает для международного порядка", - сказал он.