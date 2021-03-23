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ФСБ предложила для борьбы с мошенниками создать единую базу IMEI-номеров

13:32 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предлагает создать единую базу идентификаторов мобильных устройств для более качественной борьбы с мошенниками. Об этом сообщил представитель ФСБ Александр Ерохин на заседании межфракционной группы Госдумы по кибербезопасности.

"Хотелось бы отметить такой вариант решения проблемы - это создание единой базы IMEI-номеров в Российской Федерации. Данный международный опыт показывает большую положительную тенденцию, поэтому это сможет решить не только проблему мошенничества в телефонной сфере, но и поможет сократить ввоз серых IMEI, которые не прошли законную таможенную процедуру ввоза на территорию РФ", - сказал он.

Международный идентификатор мобильного оборудования IMEI (International Mobile Equipment Identity) - число, уникальнoe для каждого GSM и UMTS мобильного телефона.

Также Ерохин отметил, что есть система верификации входящих звонков. "То есть технологически возможно увидеть, что номер звонящего в данный момент не звонит, он выключен или принадлежит вообще другой сети", - сказал он.

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