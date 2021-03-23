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Телеведущий Евгений Попов считает борьбу с трудовой бедностью в России главной задачей

13:11 23.03.2021

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов сообщил о намерении участвовать в выборах в Государственную думу РФ от Кунцевского избирательного округа. Телеведущий уже подал документы на предварительное голосование «Единой России». «На встречах с жителями мы обсуждаем широкий круг инициатив – индексацию пенсий работающим пенсионерам, бессрочную льготную ипотеку для многодетных семей, ужесточение ответственности за нарушение градостроительных стандартов», - сообщил Евгений Попов, который своей главной задачей назвал борьбу с «трудовой бедностью». По словам телеведущего, он собирается добиваться достойной оплаты труда в России и в скором времени создаст свой волонтерский штаб.

«Мы объединим усилия всех активных жителей на Западе Москвы и сделаем волонтерство частью нашей общей культуры», – заявил телеведущий.

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