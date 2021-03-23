Телеведущий Евгений Попов считает борьбу с трудовой бедностью в России главной задачей
13:11 23.03.2021
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов сообщил о намерении участвовать в выборах в Государственную думу РФ от Кунцевского избирательного округа. Телеведущий уже подал документы на предварительное голосование «Единой России». «На встречах с жителями мы обсуждаем широкий круг инициатив – индексацию пенсий работающим пенсионерам, бессрочную льготную ипотеку для многодетных семей, ужесточение ответственности за нарушение градостроительных стандартов», - сообщил Евгений Попов, который своей главной задачей назвал борьбу с «трудовой бедностью». По словам телеведущего, он собирается добиваться достойной оплаты труда в России и в скором времени создаст свой волонтерский штаб.
«Мы объединим усилия всех активных жителей на Западе Москвы и сделаем волонтерство частью нашей общей культуры», – заявил телеведущий.
НОВОСТИ
- 14:32 23.03.2021
- Роскомнадзор предложил ограничить трансграничную передачу персональных данных
- 14:12 23.03.2021
- Лукашенко заявил, что "скоро будет пенсионером"
- 14:00 23.03.2021
- Трое военных погибли в инциденте с самолетом Ту-22М3 на аэродроме под Калугой - источник
- 13:32 23.03.2021
- ФСБ предложила для борьбы с мошенниками создать единую базу IMEI-номеров
- 13:20 23.03.2021
- Французский суд решил закрыть бюро ДНР в Марселе
- 13:05 23.03.2021
- НАТО должна сосредоточиться на Китае и исходящих от него вызовах - Блинкен
- 13:00 23.03.2021
- Путин не принимал решения возглавить список "Единой России" на выборах в Думу - Песков
- 12:32 23.03.2021
- Переход "Газпрома" на российское ПО оценили в ₽180 млрд
- 12:20 23.03.2021
- В РФ предложили изымать со счетов чиновников в пользу государства незаконно полученные деньги
- 12:05 23.03.2021
- Няня, убившая в Москве ребенка в 2016 году, будет депортирована по окончании принудительного лечения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать