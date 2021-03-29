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Москвичи выиграли девять медалей на Всероссийской олимпиаде школьников по химии

19:57 29.03.2021

На Всероссийской олимпиаде школьников по химии в Белгороде москвичи завоевали 47 дипломов победителей и призеров, в том числе девять высших наград. Соревнования проходили в три тура: два теоретических и один экспериментальный.

«Уже прошли три финала Всероссийской олимпиады, и наши школьники отлично на них выступили. Такие результаты в первую очередь подтверждают как глубокие знания ребят, так и их успешную интенсивную работу. Ведь, несмотря на пандемию, работа по развитию таланта не прекращалась. Тренеры проводили занятия дистанционно, а Центр педагогического мастерства предоставил школьникам онлайн-курсы и подборки заданий разного уровня сложности», – отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По итогам соревнований пятеро столичных школьников вошли в сборную России и будут представлять страну на Международной олимпиаде по химии. На сборы для подготовки к Международной химической олимпиаде приглашены восемь московских школьников.

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