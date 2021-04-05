«Группа ГАЗ» направит 150 миллионов рублей на реконструкцию нижегородского спорткомплекса

18:35

Фото пресс-службы Группы ГАЗ

Горьковский автозавод направит 150 млн рублей на реконструкцию муниципального спорткомплекса «Чайка» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Проект реализуется в рамках программы «Новый социальный вектор», инициированной сотрудниками ГАЗа и поддержанной общественным деятелем. Она направлена на обновление социальной инфраструктуры района, где расположено предприятие и проживает большинство его сотрудников.

Договор о выделении средств на модернизацию «Чайки» подписали управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов и директор спортивной школы «Чайка» Олег Чертов в присутствии главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева и генерального директора «Группы ГАЗ» Александра Золотарева. После реконструкции жители района разных возрастов, в том числе люди с ограниченной мобильностью, получат возможность заниматься физкультурой и спортом как на открытом воздухе, так и в помещении. Основные работы планируется завершить к августу 2021 года – началу празднований 800-летия Нижнего Новгорода.

В рамках проекта запланирована реконструкция здания спорткомплекса и строительство нового футбольного поля, многофункциональных спортивных площадок, хоккейных коробок, современного теннисного корта, площадки для городошного спорта, беговых дорожек, велодрома и т.д.

Проект обновления комплекса – часть программы «Новый социальный вектор», созданной на основе предложений рабочих и молодежных советов ГАЗа, которую активно поддержал общественный деятель Олег Дерипаска. Цель программы – благоустройство Автозаводского района Нижнего Новгорода, улучшение комфортности проживания сотрудников ГАЗа, повышение качества образования, медобслуживания, улучшение жилищных условий, усиление безопасности и правопорядка.

«От имени всего коллектива нашего спорткомплекса хотел бы выразить огромную благодарность Горьковскому автомобильному заводу за финансирование и общественному деятелю Олегу Владимировичу Дерипаске за инициативу преобразований Автозаводского района, – сказал Олег Чертов. – В этом году нам предстоит усиленная работа по реконструкции спорткомплекса, в проекте будут учтены потребности работников завода, их семей и всех жителей района, которые неравнодушны к спорту. В том числе мы создадим инфраструктуру для людей с ограниченной мобильностью, чтобы спорт был доступен для всех. Уверен, что все вместе мы достигнем новых спортивных вершин, а самое главное – создадим для каждого возможности для здорового образа жизни».

«Обновление стадиона станет одним из подарков ГАЗа жителям Автозаводского района к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, – отметил председатель рабочих советов «Группы ГАЗ» Евгений Морозов. – Это возможность для занятий спортом и физической культурой на современных спортивных объектах в комфортных условиях. Сегодня Автозавод – это самый большой район города, здесь проживает четвертая часть населения. Это целые поколения автомобилестроителей, это не просто район, а миниполис, где каждая семья так или иначе связана с ГАЗом. Благодаря ГАЗу район появился и вместе с ГАЗом он развивается. И мы очень рады, что руководство Нижегородской области и города ценит уникальность Автозаводского района и серьезно относится к нашим инициативам».

«В развитие Нижнего Новгорода, его районов, в год 800-летия вкладываются средства как муниципального, так регионального бюджетов. Мы также привлекаем средства различных федеральных программ и нацпроектов. И мы ценим важность усиления возможностей бюджет города за счет привлечения частных инвестиций, – рассказал Юрий Шалабаев. – ГАЗ проработал очень серьезную программу преобразований района и вкладывается в его развитие, подтверждением чему является подписание этого соглашения о реконструкции спорткомплекса «Чайка». Со своей стороны, администрация города уже запланировала выделение средств на создание во дворах Автозаводского района детских игровых комплексов, площадок для воркаута, озеленение улиц, установку новых лавочек, урн, контейнеров, а также на ремонт подходящих к проходным Горьковского автозавода подземных переходов. Работы по созданию комфортной среды для жителей будет продолжены не только на территории Автозаводского района, а всего города Нижнего Новгорода».