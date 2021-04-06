Саудовская Аравия разрешит привитым от коронавируса совершать паломничество во время рамадана
12:00 06.04.2021 Источник: Интерфакс
В саудовском министерстве по делам хаджа заявили, что власти страны предоставят разрешение на посещение святых мест в период рамадана паломникам, привитым от коронавируса, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
Желающие получить разрешение должны получить две дозы вакцины, а сам документ будут выдавать на основании статуса "вакцинирован" в специальном приложении. Отмечается, что такое условие касается и тех, кто прошел вакцинацию после выздоровления от COVID-19.
Желающие подать заявку на совершение умры - малого паломничества в Мекку, регулярных молитв или посещение священных мест должны зарегистрироваться в специальных приложениях, зарезервировав доступные временные интервалы.
В министерстве отметили, что в течение рамадана увеличат возможности приема паломников в главной для исламского мира Запретной мечети Мекки. При этом там будут действовать меры по сдерживанию распространения коронавируса.
Начало Рамадана в этом году приходится на 13 апреля.
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