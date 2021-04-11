Проекты НКО дают возможность москвичам заниматься спортом бесплатно

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Проекты некоммерческих организаций (НКО) Москвы позволяют горожанам, желающим заниматься спортом, тренироваться бесплатно. Например, с 3 апреля в 18 парках столицы возобновились ежесубботние забеги на 5 км в рамках движения «Паркран». Присоединиться к тренировкам движения может любой желающий, причем любого возраста и уровня физической подготовки, поскольку дистанцию можно пройти даже пешком. Стать участником движения можно после регистрации на сайте parkrun.ru. Каждый участник получает специальный штрихкод, с помощью которого можно будет отслеживать свои результаты и участвовать в любых забегах проекта.

Кроме того, московским младшеклассникам предлагают научиться играть в гольф в проекте «Гольфенок — активный, здоровый, жизнерадостный ребенок». В программе участвует шесть школ Западного, Северо-Западного и Северного округов. 22 учителя физкультуры, преподающие гольф, прошли обучение по международной методике SNAG (Starting New At Golf) и тестирование для работы с детьми. Теперь они имеют право учить их азам гольфа в своих школах. Школьники участвуют в соревнованиях в своих учебных заведениях, а в мае смогут попробовать свои силы в большом семейном турнире среди участвующих в проекте школ.

А спортивный клуб «Восход» (Большая Филевская улица, дом 32) позволяет любителям спорта совмещать тренировки по баскетболу и настольному теннису с занятиями по иностранному языку. «Мы проводим тренировки на английском языке и даем возможность каждому ребенку практиковаться в спорте и одновременно понимать и ставить свою речь на иностранном языке», — отмечает главный тренер спортивного клуба «Восход» Даниил Давыдов.