Прокуратура Нидерландов не комментирует утечку аудиозаписей по делу MH17

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Нидерландов не комментирует утечку попавших в распоряжение голландских журналистов аудиозаписей, которые могут иметь отношение к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"У нас нет комментариев", - сказали в прокуратуре на просьбу прокомментировать утечку или подтвердить подлинность записей разговоров, приписываемых Сергею Дубинскому - одному из четверых обвиняемых по делу MH17. В ведомстве также отметили, что не имеют представления о том, как журналисты получили доступ к беседам.

Ранее журналисты голландской программы Nieuwsuur (в переводе - "Час новостей") заявили, что получили доступ к тысячам телефонных разговоров Сергея Дубинского, проведенных в июле-августе 2014 года, то есть именно тогда, когда произошла трагедия. По данным корреспондентов, записи были сделаны Службой безопасности Украины. Из них 12 бесед уже были опубликованы Совместной следственной группой (ССГ), проводящей уголовное расследование трагедии. На основе этих данных корреспонденты провели реконструкцию событий, которая, в частности, свидетельствует о том, что Дубинский был не осведомлен о трагедии в течение нескольких часов.

Пассажирский самолет Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Интересы Пулатова в суде представляют двое голландских адвокатов, процесс над остальными обвиняемыми проходит заочно.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.

В настоящее время дело находится на стадии предварительного производства, очередные слушания запланированы на 15-16 апреля. Согласно планам, рассмотрение дела по существу должно начаться 7 июня.