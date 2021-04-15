Суд приговорил Соболь к исправительным работам условно за проникновение в чужую квартиру
11:20 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировой суд в Москве приговорил юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь к 1 году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Об этом сообщает корр. ТАСС из Перовского суда, где проходит выездное заседание по делу.
"Суд постановил назначить Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства", - зачитала приговор судья Инна Шилободина.
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